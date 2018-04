Gratta e Vinci: la fortuna bacia Magenta, dove è stata realizzata una vincita da 5 milioni di euro con un biglietto della serie “Il miliardario maxi”.

Gratta e Vinci: maxi vincita da 5 milioni a Magenta

Gratta e Vinci: la fortuna bacia Magenta, dove è stata realizzata una vincita da 5 milioni di euro con un biglietto della serie “Il miliardario maxi”. In particolare, si tratta del tagliando 53, acquistato nel punto vendita di Giuseppe Maestri, in via Fratelli Sanchioli 51. Lo riporta un comunicato ufficiale dell’ufficio stampa di Lottomatica.

Il titolare: “Al vincitore abbiamo portato fortuna… lo aspetto da noi”

«Cinque milioni di euro…faccio addirittura fatica a immaginarmeli tutti insieme! Una sola vita non basterebbe a raccogliere una somma di denaro così cospicua. Mi auguro con tutto il cuore che questa cifra possa trasformarsi in gioia e serenità per il vincitore o la vincitrice. Non ho proprio idea di chi possa aver vinto, però voglio augurargli ogni bene e, al tempo stesso, invitarlo a festeggiare presso il mio punto vendita, considerato che un po’ di fortuna, in fondo, gliel’abbiamo portata anche noi», ha commentato Giuseppe Maestri, titolare del punto vendita fortunato.