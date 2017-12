Toccherà aspettare ancora qualche giorno… evidentemente Babbo Natale non ha ancora ricevuto la lettera che gli è stata inviata dai pendolari. Si perchè anche oggi è una giornata di passione per i viaggiatori della linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano. non solo. Il motivo”. Un guasto al passaggio a livello

Guasto al passaggio a livello

Il malfunzionamento del passaggio a livello situato tra Colico e Delebio infatti sta provocando ritardi. Ritardi che per altro erano iniziati ancor prima a causa di un guasto ad una porta.

Problemi anche sulla linea Lecco-Carnate-Milano

Qio un particolare infatti Trenord comunica che “Il treno 10760 (BERGAMO 06:53 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:59) viaggia con 16 minuti di ritardo per attesa di un altro treno della linea a Calusco2.