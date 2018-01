Hikikomori, Parabiago sarà protagonista domani, mercoledì 10 gennaio, alle 11 del programma “Forum”, che va in onda su Canale 5.

Hikikomori: la realtà a Parabiago

Nel giugno 2017 la Giunta parabiaghese guidata da Raffaele Cucchi aveva accolto favorevolmente la proposta del dottor Marco Crepaldi di avviare nella Città di Parabiago una collaborazione con l’Associazione Hikikomori Italia. L’obiettivo? Diventare punto di riferimento per il territorio, ma anche a livello nazionale ed iniziare ad affrontare questo tipo di problematica. Ricordiamo che gli Hikikomori sono ragazzi tra i 16 e i 25 anni che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per chiudersi in se stessi.

La trasmissione ospite a Parabiago

Ora, ad interessarsi al fenomeno degli Hikikomori sono anche le trasmissioni televisive. Martedì 9 gennaio, infatti, una tropupe di Mediaset ha intervistato il dottor Marco Crepaldi negli uffici comunali. L’intervista andrà in onda su Canale 5 mercoledì 10 gennaio alle 11 durante la trasmissione “Forum” condotta da Barbara Palombelli.

Le parole dell’assessore Lonati

“Dato che gli Hikikomiri sono un fenomeno molto recente – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati – sicuramente è difficile anche per le famiglie percepire questo disagio e conoscere gli strumenti per aiutare i propri ragazzi ad uscire dall’isolamento. Pertanto invito le famiglie che volessero raccogliere qualche informazione in merito, di contattare gli uffici comunali senza esitazione”.