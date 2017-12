E’ stato firmato l’accordo che definisce il nuovo assetto societario di NMS Group.

Nuovo assetto societario

E’ stato firmato l’accordo che definisce il nuovo assetto societario di NMS Group, la società che controlla Nerviano Medical Sciences, il più grande centro di ricerca e drug discovery in oncologia in Italia. Le sue società sono attive nell’offerta di servizi di ricerca preclinica, clinica e produzione di principi attivi e farmaci al mercato locale ed internazionale.

Il nuovo investitore

Il nuovo investitore è Hefei SARI V-Capital Management Co., Ltd un’importante realtà cinese con sede a Shangai che ha incaricato il Dr. YI Baxian di firmare l’accordo con la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, attuale socio unico del Gruppo.

Chi è il Dr. Baxian

Il Dr. Baxian, farmacologo, ha ricoperto in passato la carica di Presidente in due Istituti di ricerca farmacologica cinesi.

Hefei SARI V-Capital Management entra nell’assetto di societario del Gruppo come socio di maggioranza con l’acquisizione del 90% delle quote dell’intero Gruppo attraverso un’operazione il cui controvalore ammonta a circa 300 milioni di Euro.

Le parole del Dr. Baxian

“Siamo fieri dell’accordo raggiunto, che rappresenta un successo ed un nuovo slancio per il Centro di Nerviano, in grado di valorizzare e far crescere l’asset scientifico, il portfolio e le competenze interne e che porterà una rinnovata passione e nuove velocità alla conduzione dei progetti di ricerca e alle risposte ai mercati. L’eccellenza di Nerviano verrà valorizzata dalla forza del mercato cinese, in un’integrazione industriale e di sinergie ad alto livello.”

L’assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica controllerà il 10% della proprietà.

“Siamo soddisfatti della chiusura dell’operazione dopo il cambio di Governance Nerviano si è ripresa e con l’avvento dei nuovi investitori le prospettive sono decisamente positive. Regione Lombardia continua ad investire in ricerca perché ritiene che questa sia l’unica via per restare competitivi.”

Andrea Agazzi, Presidente di NMS Group

“L’entrata di Hefei SARI V-Capital Management come socio di maggioranza è

una tappa importante del percorso di rilancio avviato dall’attuale CDA circa due anni fa. Con determinazione e coerenza siamo partiti dalle opportunità interne, dagli avanzamenti dei nostri progetti di ricerca e dai riscontri positivi che continuiamo a ricevere dalle aziende che scelgono le società del Centro per i servizi di ricerca e produzione e dai nostri licensee, tra cui ad esempio Ignyta che ha in licenza Entrectinib, farmaco scoperto nel nostro Centro. Abbiamo quindi scelto – continua Agazzi – la strada della

valorizzazione del centro e dei suoi asset e ringrazio Fondazione, Regione Lombardia e gli Istituti bancari per aver creduto e

sostenuto negli anni l’eccellenza e la produttività del Gruppo, rendendo possibile l’accordo odierno, che rappresenta il risultato di

sinergia e volontà comuni ed una nuova tappa da cui ripartire.”

L’attuale governance resterà in carica fino al completamento del processo di acquisizione, previsto entro il primo trimestre del 2018.

NMS Group e le società controllate

Rilevato nel 2010 da Regione Lombardia e controllato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica a partire dalla sua costituzione nel 2011, a NMS Group afferiscono Nerviano Medical Sciences per le attività di discovery e 3 diverse Società che offrono servizi al mercato locale ed internazionale: Accelera, tra le poche società impegnate nella attività di ricerca preclinica in Italia; Clioss per lo sviluppo clinico a partire dal First- Time-In-Man e NerPharma, che gestisce dalla formulazione alla produzione del principio attivo.