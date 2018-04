I disagi dei pendolari della Tirano Milano diventano una canzone “Vita di m…”. Non una canzone qualunque, bensì la parodia di un motivo super ascoltato in radio. Stiamo parlando di “Una vita in vacanza” successo del gruppo pop bolognese Lo Stato Sociale, medaglia d’argento al Festival di Sanremo di quest’anno.

Disagi dei pendolari… in rima

Il video, postato su Facebook, sta già spopolando. A realizzarlo il calolziese Vincenzo Vella, che è già balzato agli onori della cronaca per aver realizzato una parodia della canzone Volare di Rovazzi, in chiave lecchese. Questa volta nel “mirino” del simpaticssimo youtuber della Valle San Martino è entrata … Trenord. Rima dopo rima vengono ben descritti i problemi che quotidianamente affliggono i pendolari.

I commenti

Tante le risate (anche amare) dei pendolari. E c’è già chi propone di utilizzare questa parodia come colonna sonora sui treni utilizzati dai lecchesi.