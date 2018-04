Oggi, mercoledì 25 aprile, è l’anniversario della liberazione d’Italia. E’ una festa nazionale della Repubblica Italiana fondamentale per la sua storia perché simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale.

Anche Saronno festeggia oggi questa ricorrenza. Il sindaco ha detto “Bisogna difendere la libertà a prescindere dal colore politico. Oggi è il giorno di Saronno libera, libera dalle scritte e da chi cerca di ostacolare la libertà”. Terminata la Santa Messa ci terrà un corteo antifascista.

In piazza stanno distribuendo volantini per commemorare la giornata

“[…] negli anni, con la lotta, con qualche gavettone e non sol con parole, abbiamo cacciato i leghisti dalla piazza, la cui presenza costituiva un vero e proprio insulto allo spirito antifascista del 25 aprile. Un insulto non solo per lo spazio dato ai neonazisti di Lealtà e Azione, e per l’alleanza in Giunta con i neofascisti di Domà nunch, ma anche per le continue politiche e dichiarazioni naziste portate avanti in questi anni: ricordiamo che il presidente della Regione Fontana parla della difesa della “razza” bianca […]”.