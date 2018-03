Dopo solo un mese dall’inaugurazione presso lo shopping mall Il Centro di Arese, la mostra digitale “da Vinci Experience” ha registrato oltre 8.000 visitatori accreditati per un successo ben oltre le aspettative.

“Da Vinci experience”, estesa fino al 1° maggio

In considerazione del forte gradimento di pubblico, Il Centro annuncia l’estensione dell’esposizione fino a martedì 1° maggio (anziché fino al 15 aprile). Inoltre ha organizzato nuovi appuntamenti volti ad arricchire un format efficace capace di unire tradizione e innovazione e soprattutto in grado di proporre un percorso culturale in modo divertente e appealing.

Ruggero Cioffi guida d’eccezione

Per una contestualizzazione più approfondita sulla storia, giovedì 29 marzo dalle 19 alle 20 Ruggero Cioffi rivestirà il ruolo di guida d’eccezione. Cioffi è esperto di arte e di musica e figura di spicco nell’ambito dell’organizzazione di eventi culturali sul territorio. Illustrerà in modo coinvolgente e appassionante curiosità e particolari poco noti sulla vita e le opere del genio vinciano. Inoltre la visita e la guida hanno una tariffa dedicata per i visitatori del mall di Arese (10 euro, su prenotazione inviando mail all’indirizzo info@centroilcentro.it).

In scena anche il cast de “il Volo di Leonardo”

Il nuovo calendario ha in serbo un’altra sorpresa. Una mostra che diventa anche spettacolo e un divertimento per tutta la famiglia. Domenica 25 marzo alle 17 l’area espositiva al primo piano de Il Centro diventerà il luogo d’eccezione per l’esibizione del cast de “il Volo di Leonardo”. Un modo… “spettacolare” per narrare l’arte con il fascino che solo le scene sanno fare. Un’opportunità per completare la conoscenza del genio di Leonardo con il guizzo creativo che distingue sempre le iniziative del mall di Arese. I visitatori de IL CENTRO avranno l’opportunità di assistere a un assaggio dello spettacolo musicale in cartellone al Teatro della Luna con, in più, l’opportunità di

un’agevolazione sull’acquisto dei biglietti del Teatro. L’esibizione al Mall avrà una seconda edizione domenica 8 aprile sempre alle 17.