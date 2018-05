Cartello di divieto di parcheggio un po’ “datato” per le vie rhodensi.

Il comune di Rho ha riportato tutti indietro nel tempo

Nuova chicca dell’ufficio viabilità del Comune di Rho. Dopo aver sbagliato la data sui cartelli di divieto di sosta all’epoca della realizzazione delle strisce blu a pagamento, i responsabili dell’ufficio ci riprovano e riportano i cittadini rhodensi indietro nel tempo invitandoli a non posteggiare in via Meda, difronte all’auditorium, dalle 8.30 alle 13 di venerdì 11 maggio del 1018… Peccato che gli automobilisti di quel tempo siano oggi tutti “posteggiati” nel grande camposanto di corso Europa.