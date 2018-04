Mercoledì sera eravamo con loro in stazione Garibaldi. Erano infuriati, stanchi e decisi a dare una svolta al loro calvario quotidiano sui treni. I pendolari hanno presentato un dossier stracolmo di ritardi, soppressioni e affollamenti.

Videointervista alla referente della linea S6

Comitati pendolari uniti

Tutte le linee del quadrante ovest unite per urlare l’insoddisfazione pendolare. E per chiedere a Regione e Trenord risposte. Sul numero di Settegiorni in edicola trovate un approfondimento di due pagine, un vero viaggio nel quotidiano calvario dei viaggiatori. Tra storie di quotidianità, problemi irrisolti, dati e la risposta di Trenord.

Il dossier

I numeri parlano chiaro: 700 cancellazioni a marzo. C’è poi il problema sicurezza soprattutto fuori dagli orari di punta. Sul tema interviene l’azienda dei Trasporti. Intanto anche la politica…. vi aspettiamo in edicola.