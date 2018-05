Il mercato di Robecchetto con Induno cambia, in via temporanea, location.

Il mercato di Robecchetto si sposta: ecco dove

Il mercato settimanale di Robecchetto con Induno si sposta in via provvisoria. Da lunedì 21 magggio, infatti, le bancarelle verranno disposte in piazza Marcora. Lo spostamento si è visto necessario per consentire i lavori di risistemazione della pavimentazione del centro storico di Robecchetto e Malvaglio che hanno preso l’avvio nelle settimane scorse.