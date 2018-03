Il palio in piazza: l’associazione “I colori di Gerenzano” si confronta con i cittadini in vista dell’edizione pilota dei prossimi mesi.

Il palio in piazza: ecco l’appuntamento

Domani, domenica, dalle 10 alle 12, l’associazione “I colori di Gerenzano” sarà in piazza della chiesa per la vendita delle magliette del palio (alcune sono già state prenotate, mentre altre saranno in libera vendita). Non mancherà la raccolta delle iscrizioni per i cittadini interessati ad associarsi. Lo staff dell’associazione sarà poi a disposizione per tutte le informazioni sul palio.