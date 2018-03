Il sogno di riportare uno dei barconi-ristoranti dei Navigli nella Darsena a Cuggiono.

I quattro barconi-ristornati sui Navigli di Milano sono stati messi all’asta da Palazzo Marino. A qusti se ne aggiunge un quinto, l’unico ancora in acqua, di proprietà del Villoresi. Tra i possibili compratori c’è anche la Cascina Galizia di Cuggiono, al confine di Robecchetto. Una struttura che risale al 1300. Già nel passato, le chiatte si fermavano in quella Darsena prima di giungere a Milano. L’intervista, sulle pagine di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, a una delle proprietarie della struttura, Anna Tarantola.