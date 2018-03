Federico Sambruni, noto a tutti per il suo video più famoso dedicato alle Maldive di Milano, ora torna con un nuovo lavoro: ecco dove ha scovato Le terme gratis di Milano.

Il videomaker Federico Sambruni torna con Le terme gratis di Milano

Avevamo parlato di lui sono poche settimane fa quando Federico Sambruni, videomaker di Lentate sul Seveso, aveva pubblicato il suo ultimo lavoro in rete. Un video girato insieme ad un altro volto noto, Konrad il Brianzolo, e dedicato alle bellezze della Brianza, definita “luogo perfetto dove vivere”.

QUI IL VIDEO

Ora un nuovo video dedicato a Bormio

Ora Sambruni, diventato virale in rete l’estate scorsa con il video “Le Maldive di Milano” torna con una nuova produzione. Questa volta è arrivato fino a Bormio per girare “Le terme gratis di Milano”.

Un angolo segreto ora a portata di tutti

Le terme di cui parla sono in realtà le “pozze” di Bormio, prima angolo segreto per i locali e ora potenzialmente destinato a diventare un must del turismo in Alta Valle, grazie alla produzione del brianzolo che insieme a tre amici le ha visitate.

E ci sono già le prime polemiche

Tutto molto bello se non fosse che questo paradiso incontaminato si trova ad almeno 3 ore di macchina se il traffico è clemente. E se non fosse che, come accaduto per il video delle Maldive girato in Val Verzasca, stanno già nascendo polemiche sul fatto che luoghi incontaminati come questo dovrebbero essere preservati da flotte di turisti. Spesso anche poco rispettosi dell’ambiente circostante e della tranquillità che contraddistingue questi piccoli gioielli naturali.