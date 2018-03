Illuminazione Led nella palestra delle scuole elementari di Villastanza, frazione di Parabiago.

Illuminazione Led: la scelta dell’Amministrazione

Nella giornata di martedì 20 marzo, l’Amministrazione guidata da Raffaele Cucchi ha informato la cittadinanza che in questi giorni prenderà il via l’intervento per la sostituzione dell’illuminazione della palestra delle elementari Travaini di Villastanza. Scrivono infatti in una nota dal municipio: “In un’ottica di risparmio energetico e contenimento dei consumi, la nuova illuminazione sarà di tipo Led per consentire una maggiore resa luminosa a fronte di minori consumi elettrici”.