Avevano organizzato una vera e propria veglia di preghiera contro il Gay Pride. Ma alla fine hanno deciso di annullare tutto. Anche se, informano gli ultracattolici del “Popolo della Famiglia” pregheranno in forma autonoma.

In preghiera contro il Gay Pride

Si terrà questo sabato, il 19 maggio, il Bergamo Pride. Per la sera del 21 maggio il Popolo della Famiglia di Seriate e Bergamo aveva organizzato una “Adorazione in riparazione al Gay Pride”. La veglia di preghiera si sarebbe dovuta tenere nella Chiesa del Convento dei frati Cappuccini a Bergamo, ma l’evento è stato annullato all’ultimo.

“Nulla da riparare”

Certo è che l’iniziativa aveva suscitato non poche polemiche. Lo stesso assessore Giacomo Angeloni aveva condannato l’iniziativa. “Da amministratore ritengo che non ci sia nulla da riparare per un evento che si pone come obiettivo la difesa dei diritti – aveva detto -. Da cattolico praticante penso che l’eucarestia debba includere e non discriminare”.

Annullata la veglia

All’ultimo momento però i cattolici hanno deciso di annullare l’evento.