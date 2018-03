Questa settimana sono iniziati i lavori per la sistemazione del viale principale del cimitero.

I lavori per sistemare il cimitero

Al via i lavori di manutenzione del viale principale del cimitero di Parabiago. La sistemazione prevede la realizzazione della nuova pavimentazione per mezzo della posa di autobloccanti drenanti per agevolare le necessarie manomissioni per l’utilizzo delle tombe.

Il commento del Sindaco Cucchi