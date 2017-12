Inno nazionale italiano all’aeroporto di Orio. Risuonerà, tutte le mattine, per accogliere i passeggeri e rendere omaggio all’inno che, dopo 71 anni di provvisorietà, è finalmente diventato ufficiale.

Nel terminal passeggeri dell’Aeroporto di Orio “Il Caravaggio”, da oggi ci sarà una novità. Tutti i giorni alle 5.45 del mattino, dagli altoparlanti verrà diffuso l’inno nazionale italiano.

“La novità è stata introdotta da Sacbo (Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio), a partire da oggi, mercoledì 20 dicembre, quando, non senza sorpresa delle persone presenti, le note dello spartito, nella versione ufficiale, hanno raggiunto tutti gli angoli dell’aerostazione – si legge in una nota della società – Anche la scelta dell’orario non è casuale, perché non va in conflitto con gli annunci dei voli e gli avvisi rivolti ai passeggeri”.