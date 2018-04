Imparare a fare i genitori, stasera, giovedì 19 aprile, alle 21, a Magenta. Va in scena un interessante progetto che coinvolge l’istituto comprensivo Papa Giovanni Paolo II, la primaria Beretta Molla e il Comune di Magenta.

Il potere dei genitori

In sala consiliare si riflette sul potere di mamme e papà come leva di democrazia, nella serata “Imparare la libertà”. Insomma, una riflessione su come si educa al processo democratico con Elena Passerini.

La relatrice

Passerini collabora con il Cpp dell’associazione “Sulle regole”, fondata da Gherardo Colombo, magistrato e spiegherà come la conoscenza delle regole sia fondamentale per la crescita di cittadini rispettosi.