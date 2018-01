Inter Roma, il club giallorosso ha scelto il campo dell’Acd Sedriano per l’ultima rifinitura in vista della gara di questa sera. Dopo il match, pernottamento alle Favaglie di Cornaredo.

Inter Roma, giallorossi a Sedriano: entusiasmo in paese

Dopo la pausa invernale, le squadre di Serie A riprendono il proprio percorso in campionato. La Roma questa sera torna in campo nella difficile trasferta contro l’Inter dell’ex Luciano Spalletti, vittorioso all’andata per 3-1. In vista della partita, la società romana ha deciso di sostare al campo dell’Acd Sedriano per l’ultima rifinitura. Al suo arrivo attorno alle 10.30, il pullman dei giallorossi, “scortato” da carabinieri e Polizia locale, è stato accolto con grande entusiasmo presso il Centro Sportivo di Sedriano. Seduta di allenamento dalle 10.45 alle 11.45. Per i ragazzi della Roma, prima di partire per San Siro, prevista una breve deviazione all’hotel “Le Favaglie” di Cornaredo, dove poi pernotteranno questa notte.