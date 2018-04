Il Jissen Dojo si prepara alle prossime gare

Lezione al parco degli Alpini per il Jissen Dojo

Fine settimana impegnativo per la scuola di Karate Abbiatense del Jissen Dojo. Sabato 7 tutto il settore agonistico, una ventina di atleti, non impegnato in competizioni, si è ritrovato presso la Sala del Parco degli Alpini dove era in programma una lezione incentrata sull’ansia pre gara, tenuta dal Dott. Luca Morganti, Psicoterapeuta e Psicologo sportivo che collabora con il JDK da oltre un anno e in modo programmato segue gli atleti con professionalità ed efficacia. Sono stati trattati i temi relativi all’ansia da prestazione sportiva, i mezzi ed i metodi per tenerla sotto controllo, una lezione molto apprezzata da tutto il Team.

I prossimi impegni

Ora tutti concentrati sui prossimi impegni: Campionati Italiani Assoluti a Roma il 14 e 15 aprile, la massima manifestazione del karate Italiano, sui tatami del PalaPellicone scenderanno tutti i più blasonati Karateka appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari, il JDK sarà presente con sette atleti qualificati per l’evento; domenica 22 aprile andranno di scena a Varese i Campionati Regionali Cadetti ( 14/15 anni); il 28 e 29 aprile in programma in Austria a Zeel Am See nella Regione del Pinzgau l’Eurocup 2018.