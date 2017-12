Kit anticaduta: grazie alla distribuzione delle magliette «I Love Gerenzano», durante la Notte Bianca del 15 luglio, la Proloco ha raccolto 795 euro a sostegno della Protezione civile cittadina.

Kit anticaduta come dono alla Protezione civile

Su indicazione delle «Giubbe gialle gerenzanesi», la Proloco ha provveduto all’acquisto di un kit anticaduta, di cui i volontari avevano bisogno. Il kit anticaduta, denominato dispositivo di protezione individuale, verrà utilizzato dai volontari addestrati all’uso per gli interventi ad alta quota come prevede la normativa. «Ringraziamo lo sponsor che ha donato le magliette e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. Ringraziamo la Proloco e la Protezione civile comunale per quanto fanno a beneficio della cittadinanza», è stato il commento dell’Amministrazione comunale. Le «Giubbe gialle» hanno poi ringraziato la Proloco, il Comune e i cittadini per la donazione.