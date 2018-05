A 90 anni dalla prima vittoria Alfa Romeo, la Mille Miglia fa tappa al Museo Storico di Arese.

La Mille Miglia fa tappa ad Arese

La manifestazione fa tappa al Museo Storico dell’Alfa Romeo di Arese. Sabato 19 maggio, le vetture in gara si cimenteranno in prove cronometrate sulla pista interna. Un’occasione straordinaria per ammirare da vicino le vetture storiche della Mille Miglia, impegnate in una prova di regolarità sul tracciato interno e per visitare il museo.

Il programma dell’evento

Alle 9.30 ci sarà il passaggio sul pistino delle 130 vetture in gara nel Ferrari Tribute e Mercedes Benz Challenge. Dalle 10.45 alle 14 le prove cronometrate delle 450 vetture storiche della Mille Miglia. Inoltre saranno presenti Marcus Ericsson e Charles Leclerc con la C37 Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il Museo storico sarà aperto dalle 8.30 alle 18 e il biglietto d’ingresso consentirà l’accesso all’area esterna e al circuito mostra «11 volte campione», e l’esposizione vetture storiche legate alla competizione automobilistica.