“L’Est Ticino ha visto confermata, con questa nuova partecipazione di Pasquale Moro e delle aziende coinvolte, la sua natura di area a spiccata vocazione agricola per eccellenza. Una vocazione che deve innalzare sempre di più l’asticella della qualità, per diventare sempre di più un polo della qualità agroalimentare. Una filiera in cui ciascuno può e deve fare la sua parte.”