La tavola dell’asilo Giacobbe apparecchiata dai ragazzi speciali della Quercia. I bravissimi ragazzi dell’associazione di Magenta hanno partecipato ad un progetto di inclusione nella scuola paritaria cittadina.

Il grazie dei bimbi del Giacobbe

“Un grazie di cuore dai bambini e bambine a Roberta, Jessica, Veronica, Carlos, Matteo e alla coordinatrice Patrizia, da noi per tre giorni alla settimana per attuare il progetto “un ponte per l’autonomia”, commentano dall’istituto.

Progetto co-finanziato

L’iniziaiva è stata resa possibile grazie al cofinanziamento del Comune di Corbetta e della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, finalizzato al loro inserimento in maniera autonoma nel mondo del lavoro.