Si è aperta ufficialmente l’edizione 2018 del Palio di Legnano.

Palio di Legnano, al via l’edizione 2018

La contrada Legnarello, vincitrice dell’edizione 2017, ha riportato la croce di Ariberto d’Intimiano nella basilica di San Magno. Si è aperto così, nella serata di sabato 28 aprile, il Palio 2018. La traslazione della croce segna l’inizio delle manifestazioni di rito e l’apertura ufficiale dell’evento più atteso dell’anno.

La cerimonia solenne in Basilica

I contradaioli di Legnarello sono arrivati sul sagrato della chiesa per riconsegnare il crocione mentre le altre sette contrade li attendevano ai lati della piazza. Le contrade sono poi entrate in basilica prendendo posto ciascuna nel settore a lei dedicato, accompagnate dalle reggenze. In basilica si è poi tenuta la cerimonia solenne nel corso della quale Legnarello ha ricevuto la banda. Il supremo magistrato ha infine dato lettura della vittoria 2017 e del bando. E Palio sia!