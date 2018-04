A far data dal 2 maggio 2018, la postazione di Continuità assistenziale e il relativo ambulatorio, attualmente collocati alla RSA “Pertini” di Garbagnate, saranno trasferiti all’interno del POT di Bollate.

Il perchè del trasloco

Il trasferimento nasce, da un lato, dalla esigenza di ampliare la gamma dei servizi per la popolazione del territorio, dall’altro, di procedere a un adeguamento strutturale dei locali attualmente utilizzati. In particolare, la collocazione nel POT viene anche ad affiancarsi ad alcuni servizi già erogati dal presidio, tra cui l’ambulatorio infermieristico (aperto anch’esso nei giorni festivi e prefestivi) e l’ambulatorio di Continuità Assistenziale Pediatrica, potenziando e integrando le risposte ai bisogni della popolazione, in una struttura a forte “vocazione” territoriale.

Il commento

Marco Bosio Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano dichiara: «Ringrazio la dott.ssa Ida

Ramponi, Direttore Generale della ASST Rhodense, la quale, mettendo a disposizione uno spazio riservato

alla Continuità Assistenziale presso il presidio ospedaliero territoriale di Bollate, ci ha permesso, in un’ottica

di reciproca collaborazione, di assicurare una migliore risposta ai bisogni e alle aspettative della

popolazione del territorio». «Lo spostamento della Continuità assistenziale – afferma Ida Ramponi Direttore Generale ASST Rhodense – rientra nelle azioni intraprese da questa ASST per assicurare la continuità del percorso di cura e per favorire la massima fruibilità di tutti i servizi ad alta integrazione sociosanitaria, nonché la piena

valorizzazione del Presidio Territoriale di Bollate nell’ottica di una accessibilità sempre più agevolata in

termini di orari e di risorse professionali a disposizione della cittadinanza».

Le modalità di accesso

Il Servizio di consulenza telefonica è disponibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e domenica e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutte le notti al numero 800 103 103. L’ambulatorio, al POT di Bollate, è disponibile dalle 8.00 alle 20.00 sabato, domenica, festivi e prefestivi e dalle 20.00 alle 24.00 tutte le sere dal lunedì alla domenica. Si consiglia comunque, per qualsiasi informazione in merito all’attività ambulatoriale di chiamare il numero 800 103 103. L’ambulatorio di Continuità Assistenziale Pediatrica, al POT di Bollate, è disponibile dalle 9.00

alle 13.00 nei giorni di sabato e prefestivi con accesso solo previa attivazione da parte della Consulenza Pediatrica, chiamando il numero 800 103 103.