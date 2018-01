L’aula consiliare di Bareggio sarà intitolata a Primo Levi.

“Aula Primo Levi”, la cerimonia

La cerimonia pubblica è in programma sabato 27 gennaio alle 11, nell’ambito delle iniziative della Giornata della memoria. La richiesta di intitolare la sala a Primo Levi è partita dalla sezione Anpi di Bareggio ed è stata accolta dall’Amministrazione comunale guidata da Giancarlo Lonati.

Chi è Primo Levi

Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 venne arrestato dai nazifascisti in Valle d’Aosta venendo prima mandato in un campo di raccolta di tutti gli ebrei a Fossoli e nel febbraio dell’anno successivo, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato al lager, tornò avventurosamente in Italia, dove si dedicò con impegno al compito di raccontare le atrocità viste e subite.