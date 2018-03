La Lav, nei prossimi fine settimana, si troverà in alcune piazze con le uova di Pasqua.

Lav nelle piazze

La Lav , Lega anti vivisezione, invita tutti a scegliere le loro uova pasquali per aiutare i cani randagi e le colonie feline nel Sud Italia. Per chi volesse partecipare a questa iniziativa troverà i banchetti in molte piazze tra sabato 10 e 17 marzo e domenica 11 e 18 marzo:

Garbagnate Milanese

La casa degli animali (dietro Esselunga S. Maria Rossa)

Sabato 10 e 17 marzo dalle 15,30 alle 19,30 Domenica 11 e 18 marzo dalle 10 alle 12,30

Rho (MI)

Via Madonna ang. Via Kennedy

Sabato 10 e 17 marzo dalle 10,00 alle 18,00

Bollate (MI)

Piazza Generale Dalla Chiesa (Biblioteca)

Sabato 17 marzo dalle 14,00 alle 19,00

Legnano (Mi)

C.so Garibaldi vicino a Gobbi

Sabato 17 marzo dalle 14,00 alle 18,00