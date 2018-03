La Lav invita a festeggiare la Pasqua senza carne.

Lav “Lascialo vivere”

La Lav invita a festeggiare la Pasqua con un menù senza crudeltà sugli agnellini. Questi cuccioli vengono strappati alle cure materne dopo un solo mese di vita per poi essere macellati. L’associazione ha quindi lo scopo di sensibilizzare le persone per far scegliere loro di non mangiare carne di agnello in primis e in seconda battuta carne di alcuna specie. Per far questo utilizza dei manifesti che verranno affissi nei comuni di Legnano, Garbagnate Milanese, Bollate, Rho, Arese, Rescaldina, Cesate, Cornaredo, Cogliate e Castellanza.

I ringraziamenti di Lav

“Ringraziamo le Amministrazioni comunali che hanno aderito alla nostra campagna sociale con il Patrocinio e l’affissione sulle bacheche istituzionali.”