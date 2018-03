Sciopero alla Gemelli Spa

Dipendenti in sciopero alla Gemelli di Canegrate

Braccia incrociate per lo sciopero alla Gemelli di Canegrate, azienda manifatturiera di Canegrate che progetta e produce apparati di intercomunicazione di bordo per elicotteri e velivoli civili e militari e che tra i suoi principali clienti ha le aziende del gruppo Leonardo. Stamattina, martedì 20 marzo, i dipendenti hanno fatto sciopero. Stato di agitazione per una situazione aziendale che, ad oggi, ha portato alla mancata corresponsione di quattro mensilità.

Le richieste dei lavoratori

Decisa la posizione dei dipendenti: “Nel corso degli ultimi anni, e in particolare negli ultimi due, a causa di dichiarati o presunti ritardi nei pagamenti dei clienti, la proprietà ha chiesto in più occasioni ai dipendenti di farsi carico di tali difficoltà aziendali, ritardando di volta in volta il pagamento delle mensilità”. E ancora: “A oggi i dipendenti ritengono responsabilmente di aver fatto la loro parte nel tentativo di aiutare l’azienda a superare questa crisi di liquidità e a mantenerla attiva sul mercato: tale situazione però non è più sostenibile per le difficoltà che sta causando ai dipendenti e alle loro famiglie. La proprietà è chiamata a rispondere sulle modalità che intende attuare (presentazione di un piano industriale credibile, ingresso di nuovi soci, altro) per sanare questa situazione che sta anche mettendo a rischio i nuovi programmi di sviluppo, e per evitare che venga disperso il know-how e le professionalità di un’azienda che ha costituito fino a oggi un valido punto di riferimento per le aziende del comparto aeronautico”.

Anche il sindaco Roberto Colombo ha portato la sua vicinanza ai lavoratori.