Lavori alla fognatura in via Cadorna a Parabiago, Cap Holding sta completando le opere di rifacimento dell’asfalto.

Lavori alla fognatura: il report

Cap Holding sta completando i lavori straordinari di rifacimento del manto stradale a seguito dei lavori di rifacimento della fognatura di via Cadorna. Tali lavori sono stati eseguiti per potenziare la rete fognaria della via, ormai datata e sottodimensionata. L’asfaltatura della via completa l’opera.