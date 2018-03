Lavori Darsena a Castano Primo: all’opera il Consorzio Est Ticino Villoresi.

Lavori Darsena: le opere in corso

Sono iniziati martedì 13 marzo i lavori di ripristino spondale a Castano Primo, a seguito di un cedimento avvenuto qualche mese fa.

I lavori, dal valore di quasi 60.000 euro, appaltati ad una ditta esterna, prevedono non solo messa in sicurezza dell’argine ma anche la creazione di un approdo, come modalità per valorizzare appieno un territorio arricchito di numerose potenzialità dalla presenza del Canale Villoresi.