Da giugno lavori in viale Mazzini ad Abbiategrasso, per il rifacimento della rete fognaria

Come illustrato nel numero di Settegiorni in edicola da venerdì 27 aprile, a giugno dovrebbero partire i lavori di rifacimento dell’intera rete fognaria di viale Mazzini. I lavori dureranno un anno, con importanti conseguenze sulla viabilità cittadina, visto il gran numero di veicoli che ogni giorno transita su una delle principali vie di ingresso alla città. Presto il Comune in collaborazione con Cap Holding organizzerà alcune iniziative per informare i cittadini sullo svolgimento dei lavori.