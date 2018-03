Lavori per rotonda in via Fermi a Parabiago, l’Amministrazione comunica la chiusura parziale del traffico in viale Lombardia, in direzione Busto Garolfo.

Lavori per rotonda e chiusura parziale del traffico: ecco le date

Chiusura parziale del traffico veicolare di viale Lombardia in direzione di Busto Garolfo all’altezza di via Cavalieri a Parabiago. Quando? Avverrà nei giorni che vanno da mercoledì 21 marzo a venerdì 23 marzo dalle 9.30 alle 16.30.

Al fine di garantire l’ultimazione dei lavori in sicurezza, per la realizzazione della rotatoria di viale Lombardia-via Fermi, si rende necessario chiudere al traffico una corsia di viale Lombardia. La chiusura verrà effettuata fuori dagli orari di punta per evitare grossi disagi alla circolazione.

La deviazione

Sarà predisposta deviazione del traffico in via Cavalieri – 27 Novembre – Cartesio – Butti ove potersi immettere nella rotatoria di viale Lombardia.