Lavori stradali, previsti tre interventi in snodi chiave della viabilità cittadina.

Lavori stradali, si comincia con via Carlo Porta

A Legnano sarà un inizio di settimana all’insegna dei lavori stradali. Tre gli interventi preventivati in altrettante arterie cittadine dove il traffico veicolare è solitamente molto attivo. Si comincerà martedì 13 marzo con la chiusura di via Carlo Porta, in zona Legnanello, nel tratto compreso tra le vie Pontida e Volta, al fine di consentire alla società Amiacque di intervenire sulla rete fognaria per realizzare un nuovo allacciamento. La strada resterà chiusa dalle 9 alle 17. L’ordinanza emessa dalla Polizia locale prevede la chiusura totale del traffico veicolare nel tratto interessato dai lavori e indica il percorso alternativo, per chi si dovesse trovare a transitare per via Carlo Porta, che porterà direttamente su corso Sempione.

Restringimento e divieto di sosta su corso Sempione

Il secondo intervento riguarderà proprio corso Sempione, nel tratto compreso tra le vie Lampugnani e Resegone. Qui, per lavori di pulizia delle caditoie stradali, sarà istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il tratto interessato dagli interventi. L’ordinanza, anche in questo caso, prevede il restringimento dell’arteria stradale dalle 9 alle 17, e l’obbligo, per la ditta Marazzato soluzioni ambientali, di regolamentare il traffico con i cosiddetti “movieri” muniti di paletta di segnalazione.

Mercoledì 14 toccherà a via 29 Maggio

L’ultimo intervento in programma, sempre mercoledì 14 marzo dalle 9 alle 17, riguarderà via 29 Maggio, nel tratto compreso tra piazza Monumento e via Montebello. Anche in questo caso i lavori riguarderanno la pulizia delle caditoie stradali e sarà istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata fino al termine dei lavori.