Il mondo del lavoro e dell’impresa cambierà con l’introduzione di nuove tecnologie che in molti casi porteranno a una rivoluzione nell’organizzazione. Sul piano sociale potrà esserci una minore occupazione, ma contemporaneamente si apriranno nuove opportunità che dobbiamo essere pronti a sfruttare con una adeguata formazione.

A Magenta si parla di lavoro

A Magenta, il Centro Don Cesare Tragella, l’Associazione UrbanaMente e il Centro Studi J.F. Kennedy hanno organizzato insieme due incontri per approfondire e discutere gli scenari e le prospettive che ci attendono, sia per le imprese che per i lavoratori e dell’importante ruolo che avranno le scuole nella preparazione alle nuove professionalità. Martedì 8 maggio, alle 21, al Centro Paolo VI, ospiti Stefano Gheno e Luigi Campagna, docenti, per parlare di tecnologia al servizio dell’uomo.

Il secondo appuntamento

Martedì 15 maggio presso il CinemateatroNuovo si affronteranno più in dettaglio gli aspetti organizzativi delle aziende e di formazione per i lavoratori e studenti, con il contributo di rappresentanti delle imprese, del sindacato e degli istituti superiori. L’ingresso è libero.