I Legnanesi su canale 5 a Striscia la Notizia per presentare il nuovo spettacolo.

I Legnanesi a canale 5

Dopo i sold out nelle maggiori piazze lombarde, la Teresa, la Mabilia e il Giovanni non si fermano. Mercoledì 4 gennaio, su canale 5, i Legnanesi a Striscia la Notizia per presentare il loro nuovo spettacolo “Signori si nasce.. e noi” in programma dal 5 gennaio al 4 marzo al Teatro Luna di Milano

Il tour completo su www.ilegnanesi.it