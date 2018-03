Euro.PA Service alla ricerca di un servizio più adeguato per la sicurezza dei pedoni legnanesi.

Euro.PA per la sicurezza dei pedoni

Euro.PA Service Srl è una società multi servizi a totale capitale pubblico guidata da Luca Monolo che è spinta dalla filosofia di una sperimentazione diretta soprattutto dalle tecnologie più adatte alle necessità della sicurezza pedonale e cittadina. Ad oggi sono tre i moderni sistemi presi in carico sulle strade legnanesi: il SalvaPedone, il PedoneSicuro e il SafetyCross. Dall’avvio della sperimentazione in totale sono stati investiti circa 117mila euro suddivisi in tre differenti lotti.

Le parole di Luca Monolo

“Abbiamo dato seguito al desiderio della nuova amministrazione comunale che, in sintesi, erano quelli di trovare soluzioni per la sicurezza stradale diversificando le proposte , le tecnologie, i partner, al fine di individuare quale, tra i sistemi esterni, effettivamente raggiungesse la soddisfazione della cittadinanza”.

Maria Cacucci, assessore alla sicurezza del Comune di Legnano

“E’ vero che l’attuale amministrazione ha deciso di non dare corso al Bilancio Partecipativo così com’era stato ideato e strutturato dai nostri predecessori, ma è altrettanto vero che è, e sarà sempre, nostra intenzione ascoltare istanze dei cittadini soprattutto in riferimento a quelle esigenze, come la sicurezza stradale, per le quali tutti siamo sensibili e per cui è indispensabile il nostro intervento”.

Le installazioni

il primo dei tre sistemi, SalvaPedone, è stato installato in sette differenti zone della città per un costo di circa 11,4 mila euro, grazie alla società Smart-Street di Legnano. PedoneSicuro invece è stato realizzato dalla società Blind Office di Valenza in due zone della città per un costo totale di 21 mila euro. Il terzo è stato realizzato dalla Segnaletica Novarese di Varese per un costo di circa 2,7 mila euro ad impianto ed è ancora in fase di completamento perché installato solo in alcune zone.