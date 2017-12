Dopo l’esplosione di una palazzina in via Garibaldi e la conseguente chiusura al traffico della via, da oggi è riaperta al traffico.

La via Garibaldi era stata chiusa al traffico

Ci è voluto più di un mese per far si che la viabilità a Pogliano Milanese riprendesse con regolarità. Infatti, dopo l’esplosione avvenuta l’8 novembre durante le prime ore dell’alba, in via Garibaldi a Pogliano Milanese, la circolazione era cambiata.

La via era stata chiusa al traffico per mettere in sicurezza l’edificio e per agevolare il transito di persone e mezzi provenienti da via Paleari bisognava procede dritto in contromano dall’incrocio con via Garibaldi.

Riapre la via Garibaldi

Oggi, giovedì 21 dicembre la strada è stata riaperta al traffico dopo che il Pm ha dato il permesso di dissequestrare l’immobile interessato all’esplosione.