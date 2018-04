Il 17 aprile le lavoratrici e i lavoratori di Italtel sciopereranno per tre ore a inizio turno e saranno in presidio davanti alla sede di Settimo Milanese per protestare contro il cambiamento di clima che si sta determinando. L’appuntamento è per le 10.30 davanti ai cancelli di via Reiss Romoli.

Italtel: annunciato lo sciopero per il 17 aprile

Nei giorni scorsi Fim Fiom e Uilm nazionali avevano lamentato che nei colloqui fatti a un certo numero di addetti per convincerli ad accettare l’incentivo all’esodo, si fossero commesse violazioni dello Statuto dei Lavoratori. Questo attraverso domande improprie e totalmente indiscrete sulla vita privata dei lavoratori. Ieri si è svolto presso l’Assolombarda un incontro fissato proprio per chiarire questo aspetto e per verificare l’accordo sottoscritto alla fine dell’anno scorso per gestire i lavoratori in esubero per l’anno 2018.

Le parole della Fiom