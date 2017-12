Lombardia protagonista, doppietta di 5 nell’ultimo concorso.

Un’altra vincita in Lombardia

Nell’estrazione del 28 dicembre sono stati due i 5, da 22.344,23 euro a testa, centrati in regione. Il primo è stato realizzato a Castellanza, in provincia di Varese, presso la Tabaccheria Billa all’interno del Centro Commerciale Billa 7. L’altra vincita è stata centrata a Rovellasca, in provincia di Como, presso il punto vendita “La Coccinella”. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 78,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa. In Lombardia il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni finiti a Milano, mentre da inizio anno la vincita regionale più ricca è un 5 da 214mila euro realizzato lo scorso 25 febbraio a Brescia.