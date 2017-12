Lu-Ve cresce all’estero, ora in Austria.

Lu-Ve cresce ancora

Nell’ambito della politica di potenziamento delle proprie politiche commerciali, in aree strategiche, LU-VE Group ha dato vita a LU-VE Austria GmbH. La nuova società ha sede a Vienna ed è affidata a Gerhard Neuhauser, uomo di grande esperienza nel settore, sia a livello austriaco che internazionale. Gerhard si affianca a Markus Neuhold, che è responsabile dell’ufficio di rappresentanza del Gruppo sin dal febbraio 2011.

Ecco Lu-Ve Austria

LU-VE Austria GmbH si occuperà di tutta la gamma di prodotti relativi sia alla refrigerazione commerciale e industriale che al condizionamento d’aria. “Insieme a Markus – ha dichiarato Gerhard Neuhauser – daremo un ulteriore impulso a un mercato che già ci dà soddisfazioni e gratificazioni. Saremo ora in grado di raddoppiare gli sforzi per seguire i clienti di LU-VE, ma anche per acquisirne di nuovi”. “Puntiamo a migliorare ulteriormente le nostre prestazioni in un’area per noi strategica – ha detto Matteo Liberali CEO di LU-VE Group – Miriamo a migliorare il nostro supporto ai clienti austriaci, ma anche a cercare nuovi clienti e segmenti, sia in Germania che in Svizzera. Siamo certi che la grande capacità di Gerhard nello sviluppare opportunità di business e nel coltivare nuovi mercati ci porterà eccellenti risultati nelle aree di lingua tedesca”. LU-VE Austria Gmbh si va ad aggiungere alla rete commerciale del Gruppo, già presente in Italia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Svezia, Medio Oriente, Cina, India e Australia. LU-VE Austria Gmbh ha sede in Vinzenzgasse 28/11 1180, Vienna (Austria).