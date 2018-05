Nella secentesca dimora di Casa Giacobbe e nel suo, ma anche nelle vie e piazze cittadine del centro storico arriva, sabato 12 e domenica 13 maggio, Magenta in fiore, manifestazione che, settimana scorsa, ha scatenato non pochi contraccolpi nella Giunta magentina.

Magenta fiorisce nel weekend

Artigianato Artistico di Qualità ispirato alla Natura nei materiali, nelle forme, nei colori,, Piante, fiori e vivai, Prodotti naturali, Intrattenimenti a tema natura, Infiorate, Laboratori didattici per bambini a tema arte e natura, L’arte dei Madonnari all’opera nel rappresentare fiori e mamme, degustazioni ed enogastronomia di qualità, mercato agricolo con il Parco del Ticino, concorso vetrine allestite a tema, visite guidate e tante altre novità tutte a tema fiori, arte e natura. Non mancheranno dimostrazioni dal vivo, progettazione di giardini e prodotti naturali, laboratori didattici per bambini.

Dedicato alle mamme

Sempre nel centro storico di Magenta, nelle vie e nelle piazze si terranno infiorate e si vedranno i maestri Madonnari all’opera nella realizzazione di opere d’arte sui temi dei fiori, della natura e delle mamme. Inoltre, si terranno laboratori didattici per bambini ispirati ai temi dell’arte e della natura, intrattenimenti e musica dal vivo a tema natura, visite guidate nel centro storico tra le Ville e gli altri Beni culturali e tante altre novità, tutte e tema arte e natura. I visitatori troveranno anche prodotti naturali, degustazioni ed enogastronomia di qualità e selezionata, anche con la presenza del mercato agricolo dei produttori del Parco del Ticino. Le vetrine dei negozi delle vie del centro saranno allestite con il tema dei fiori e della natura e si terrà anche un concorso per la vetrina più bella.

Il commento del sindaco

“Una manifestazione con cui intendiamo coniugare l’intrattenimento, lo svago, la voglia di stare insieme alla valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del nostro territorio”, spiega il Sindaco Chiara Calati che ha assunto da poco la delega al Commercio. Coorganizzato con l’associazione culturale e artistica L’Iperbole di Parabiago e “frutto della collaborazione con tante realtà locali a partire da Confcommercio e Parco del Ticino che ringrazio per la partecipazione. Sono sicura che la manifestazione saprà interessare i nostri Cittadini e potrà attrarre visitatori nel nostro territorio. Le proposte sono tante e diversificate e potranno incontrare i gusti e gli interessi di target di pubblico differenti. Sarà una giornata per ricordare anche la figura di Santa Gianna Beretta Molla così significativa per la nostra Città ”, conclude il Sindaco Calati.

Confcommercio soddisfatta

“Abbiamo accolto questa iniziativa proposta dall’Amministrazione , che ci auguriamo possa essere un inizio di eventi tesi a valorizzare la città. Nell’ambito di questa manifestazione, abbiamo inteso proporre, in maniera co-organizzata con il Comune, il Concorso Vetrine in Fiore al quale, ad oggi, hanno aderito molte attività commerciali della nostra Città. Le vetrine proposte saranno di sicuro richiamo e ringrazio fin da subito i colleghi commercianti che con la loro creatività, provvederanno ad allestirle. Un ringraziamento infine lo voglio rivolgere all’ex Assessore Alfredo Bellantonio che per primo era stato fautore dell’iniziativa Magenta in Fiore”, dichiara il Presidente di Confcommercio Luigi Alemani.