Maltempo Mariano e scoppia il caos

Completamente allagata piazza Roma con l’acqua che arriva fino alle caviglie di chi prova a scendere dell’auto. Circolazione completamente in tilt e sistema idrico saltato coi tombini che non riescono più a trattenere l’acqua. Caos anche in via Risorgimento.

Circolazione in tilt

Auto ferme in colonna non solo a causa dell’acqua alta. Anche il passaggio a livello è bloccato da almeno 30 minuti e tutta la circolazione è in tilt.

Danni al Felice Villa

Il Comando dei Vigili del fuoco di Como ha chiesto il supporto anche a Milano. I mezzi sono impegnati per le operazioni di soccorso. In particolare l’intervento al presidio ospedaliero Felice Villa per danni d’acqua che interessa anche il reparto dializzati. Sono circa 50 le emergenze da gestire.

