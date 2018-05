L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese e il Comune di Magenta organizzano lezioni per la disostruzione delle prime vie aeree in età pediatrica. Un vademecum per mamme, papà, nonni e insegnanti alle prese coi piccoli fino ai 10 anni.

Corso per mamme e papà

Un corso teorico/pratico rivolto ai genitori, nonni, personale scolastico, istruttori sportivi, educatori degli oratori e operatori volontari, tenuto dal personale medico-infermieristico della Pediatria dell’Ospedale G. Fornaroli di Magenta.

I dettagli tecnici

Sede del corso la sala consilaire di via Fornaroli, dalle 9 alle 12, nelle date da scegliere: sabato 26 maggio, sabato 22 settembre, sabato 13 ottobre 2018. Ingresso gratuito. Info: Lucia Ferrario (Coordinatrice Infermieristica Pediatria Magenta) tel. 02 97963319 lucia.ferrario@asst-ovestmi.it. Iscrizioni (max 20 persone a data): vania.scotti@comunedimagenta.it tel. 02 9735345