Mario Mantovani commenta l’approvazione dell’Ordine del Giorno al Bilancio regionale che chiedeva l’implementazione delle corse giornaliere sulla tratta ferroviaria Milano-Mortara.

Mantovani: “Il raddoppio è necessario”

“Il tema del trasporto pubblico è spesso al centro del dibattito regionale e spero che gli ordini del giorno presentati per dare risposta alle richieste dei molti pendolari che ogni giorno percorrono la tratta Milano-Mortara possano trovare velocemente applicazione”. Così commenta Mario Mantovani, consigliere regionale di Forza Italia a seguito dell’approvazione dell’Ordine del Giorno al Bilancio regionale che chiedeva l’implementazione delle corse giornaliere sulla tratta ferroviaria Milano-Mortara.

Si spera in minori disagi

“Auspichiamo che l’aumento delle frequenze possa ridurre i molti disagi dei tanti cittadini dell’abbiatense e del pavese che ogni giorno usano il treno per recarsi al proprio posto di lavoro. Occorre altresì dimostrare a RFI che il raddoppio della tratta ancora a binario unico sia un’opera fondamentale per questo territorio. E non solo per garantire un traffico più regolare ma soprattutto, visti i recenti fatti di cronaca, per garantire standard di sicurezza sicuramente più elevati”.

“Il Governo deve supportare Regione Lombardia negli investimenti sul trasporto pubblico locale. Basta ai soliti tagli che colpiscono Regioni che dimostrano la capacità di erogare servizi di alta qualità”.