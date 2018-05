Manutenzione verde in zona cimitero, stilato l’accodo con un cittadino di Parabiago nell’ambito del progetto di cittadinanza attiva.

Manutenzione verde: l’accordo

La Giunta di Raffaele Cucchi ha accolto e approvato la proposta del parabiaghese Egidio Brugali che nel mese di maggio si occuperà di curare e fare manutenzione di alcuni prati comunali in zona cimitero e in prossimità dell’orto cistercense. L’intervento prende il nome di “manutenzione una tantum delle aree limitrofe al cimitero e zona orto dei cistercensi” e coinvolge la via Butti sul alto della ferrovia, via Cartesio lato cimitero e zona orto dei cistercensi in via Collegio. Nello specifico si tratta del taglio dell’erba con asporto della stessa che verrà utilizzata come foraggio.

Il progetto spiegato dal sindaco

Dichiara il primo cittadino Raffaele Cucchi: “Prosegue con interesse da parte dei cittadini il progetto #CondiVivo Parabiago. Questo ci fa molto piacere perché denota senso civico da parte dei cittadini attivi, oltre che una disponibilità alla cura della città e a un sentirsi parte della stessa comunità. Ringrazio il sig. Brugali per la proposta e il servizio offerto. Ne approfitto per ringraziare anche tutti coloro che stanno mantenendo l’impegno preso con il comune per la cura degli spazi pubblici”.