Maxi porcilaia a Robecchetto, il Comitato ha in programma una serata informativa per martedì 8 maggio.

Maxi porcilaia, il nuovo evento

“Allevamento intensivo di suini in paese:quali impatti?” questo il titolo della serata informativa organizzata dal Comitato No Porcilaia per martedì 8 maggio alle 21 in sala consiliare a Robecchetto (Piazza Libertà). Quale lo scopo dell’iniziativa? Scrivono dall’associazione: “Informare la cittadinanza sugli impatti di un insediamento intensivo di suini nel territorio, attraverso la discussione con esperti in ambito ambientale, sanitario e immobiliare”.

Il Comune boccia il progetto dell’allevamento

La famiglia di allevatori Berra, di Malvaglio, aveva presentato agli uffici comunali il progetto per la creazione di una stalla da 1.900 maiali. Una richiesta che è stata vagliata attentamente dai tecnici e che è stata osteggiata da una parte dei cittadini che si sono sempre detti contro l’allevamento intensivo. Nelle scorse settimane è infine giunta la risposta ufficiale dgli uffici del municipio: per i funzionari il progetto non potrà essere eseguito. Intanto, la famiglia di allevatori sta pensando se iniziare una battaglia legale con il Comune, presentando un ricorso.