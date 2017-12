Mercatini natalizi nelle scuole di Senago: questa l’iniziativa pensata e promossa dall’associazione genitori “Eta Beta” e che viene riproposta ogni anno.

Mercatini natalizi nelle scuole: l’iniziativa

Durante la settimana precedente alla chiusura delle festività natalizie, le scuole di Senago hanno organizzato feste accompagnate da mercatini natalizi. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’associazione genitori “Eta Beta”, che ogni anno si fa promotrice di eventi per la raccolta fondi. A dare man forte al gruppo i molti genitori dei diversi plessi che si rendono sempre molto disponibili e che hanno creato una bellissima sinergia con l’associazione.

Il ricavato

Tutto il ricavato rimane a disposizione per le scuole, per finanziare attività didattiche o interventi necessari a compiere tali attività. Inoltre sono stati spediti 2 bancali di materiale didattico frutto della iniziativa dello scorso anno “Un dono per Babbo Natale”, organizzata in tutti i plessi scolastici con l’aiuto di bimbi, genitori e docenti. Destinazione il comune di Fiastra che distribuirà il materiale nei plessi colpiti dal terremoto.

Il commento dell’associazione

“Siamo orgogliosi e soddisfatti della partecipazione dei genitori a queste attività. Vorremmo incontrare tutti i genitori e ringraziarli per il contributo apportato. Vorremmo anche mostrare loro un resoconto di quanto è stato raccolto e quali iniziative stiamo promuovendo grazie al loro contributo. Ma per fare tutto questo attendiamo al più presto dal Comune una sede, come ci hanno promesso dove poter organzzare al meglio questo incontro e dove poter lavorare insieme per nuove iniziative”.