Mercatino di primavera e mostra di auto e moto d’epca

Mercatino di primavera in Viale Lombardia

Domani, domenica, dalle prime ore del mattino Viale Lombardia ospiterà le bancarelle del Mercatino di Primavera organizzato dalla Pro Loco di Castellanza con il patrocinio dell’Assessorato alla C ultura della Città di Castellanza. Dalle 10 alle 18 accanto alle bancarelle del mercatino, sarà allestita una mostra di auto e moto d’epoca. Non mancheranno i giochi per i bambini e a mezzogiorno la grigliata.